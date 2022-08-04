За смерть работника директора «Фортуны» из Верхней Пышмы накажут принудительным трудом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме закончился суд над директором общества с ограниченной ответственностью «Фортуна». Константина Бурхата признали виновным в гибели рабочего, которого засыпало грунтом во время работ по устройству сетей водоснабжения.Трагедия произошла ещё в 2019-м году в соседней, Челябинской области, в городе Южноуральск. Потому и материалы судебного дела готовила Челябинская прокуратура для передачи их в суд Верхней Пышмы. При рассмотрении дела выяснилось, что рабочий погиб из-за того, что стенки траншеи, в которой он работал, не были закреплены, как это предписывается инструкциями. Кроме того, обнаружилась, что Бурхат дал команду приступать к работам на объекте без организационно-технической документации на строительство.Константина Бурхата осудили по статье 216-й Уголовного кодекса РФ, точнее — по второй её части («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Вердикт — 1,5 года принудительных работ. В этот срок 15% от всего, заработанного Бурхатом, будут передаваться в пользу государства.