В свердловском поселке машина скорой помощи сбила шестилетнюю девочку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В свердловском поселке Ачит автомобиль скорой помощи сбил шестилетнюю девочку. ДТП произошло вчера возле дома №52 на улице Пролетарской.По предварительным данным, 54-летний водитель УАЗ ехал по улице Пролетарской, слишком сильно разогнался и допустил наезд на девочку, которая выбежала на дорогу. После этого автомобиль опрокинулся.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, девочка возвращалась домой от подруги и решила перебежать дорогу в неположенном месте. В момент ДТП родители ребенка находились дома. К пострадавшей выбежали водитель УАЗ и соседи, они вызвали медиков. Девочку доставили с травмами в ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ».Водитель УАЗ прошел освидетельствование на состояние опьянения. Результаты показали, что он был трезв. Родителям девочки грозит штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.