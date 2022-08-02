В свердловском поселке машина скорой помощи сбила шестилетнюю девочку
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В свердловском поселке Ачит автомобиль скорой помощи сбил шестилетнюю девочку. ДТП произошло вчера возле дома №52 на улице Пролетарской.
По предварительным данным, 54-летний водитель УАЗ ехал по улице Пролетарской, слишком сильно разогнался и допустил наезд на девочку, которая выбежала на дорогу. После этого автомобиль опрокинулся.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, девочка возвращалась домой от подруги и решила перебежать дорогу в неположенном месте. В момент ДТП родители ребенка находились дома. К пострадавшей выбежали водитель УАЗ и соседи, они вызвали медиков. Девочку доставили с травмами в ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ».
Водитель УАЗ прошел освидетельствование на состояние опьянения. Результаты показали, что он был трезв. Родителям девочки грозит штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
По предварительным данным, 54-летний водитель УАЗ ехал по улице Пролетарской, слишком сильно разогнался и допустил наезд на девочку, которая выбежала на дорогу. После этого автомобиль опрокинулся.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, девочка возвращалась домой от подруги и решила перебежать дорогу в неположенном месте. В момент ДТП родители ребенка находились дома. К пострадавшей выбежали водитель УАЗ и соседи, они вызвали медиков. Девочку доставили с травмами в ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ».
Водитель УАЗ прошел освидетельствование на состояние опьянения. Результаты показали, что он был трезв. Родителям девочки грозит штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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