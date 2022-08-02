На Урале после опрокидывания лодки без вести пропал подросток
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Тавдинском районе на реке опрокинулась моторная лодка и пропал подросток, плывший в ней. Прокуратура организовала проверку.
По предварительной информации, 7 августа подросток 2007 года рождения вместе со своим знакомым рыбачили на резиновой моторной лодке на реке Тавда. Около 7.30 возле деревни Тормоли лодка опрокинулась и оба выпали в воду.
Очевидцы происшествия пытались помочь подростку выбраться из воды, но безуспешно. Сейчас ведутся поисковые мероприятия. Знакомый пропавшего подростка смог самостоятельно выбраться на берег.
По предварительной информации, 7 августа подросток 2007 года рождения вместе со своим знакомым рыбачили на резиновой моторной лодке на реке Тавда. Около 7.30 возле деревни Тормоли лодка опрокинулась и оба выпали в воду.
Очевидцы происшествия пытались помочь подростку выбраться из воды, но безуспешно. Сейчас ведутся поисковые мероприятия. Знакомый пропавшего подростка смог самостоятельно выбраться на берег.
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