На Урале после опрокидывания лодки без вести пропал подросток

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Тавдинском районе на реке опрокинулась моторная лодка и пропал подросток, плывший в ней. Прокуратура организовала проверку.По предварительной информации, 7 августа подросток 2007 года рождения вместе со своим знакомым рыбачили на резиновой моторной лодке на реке Тавда. Около 7.30 возле деревни Тормоли лодка опрокинулась и оба выпали в воду.Очевидцы происшествия пытались помочь подростку выбраться из воды, но безуспешно. Сейчас ведутся поисковые мероприятия. Знакомый пропавшего подростка смог самостоятельно выбраться на берег.