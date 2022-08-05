Шесть природных пожаров действуют в Свердловской области

– Работы ведутся в дыму, в условиях практически нулевой видимости. Участок леса со всех сторон окружают болота, доставить специальную технику невозможно, поэтому все работы по тушению ведутся вручную, – отметили в департаменте.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжают действовать шесть лесных пожаров. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Один из лесных пожаров действует в Пелымском городском округе. Причиной возгорания стали сухие грозы. В тушении пожара участвуют 35 парашютистов-десантников, доставленные в труднодоступный район на вертолете Ми-8.Из шести зарегистрированных пожаров в лесах, пять локализованы. По данным Авиалесоохраны, торфяной пожар продолжает действовать в Березовском городском округе. В Екатеринбурге действуют уже три природных пожара.