Шесть природных пожаров действуют в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают действовать шесть лесных пожаров. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Один из лесных пожаров действует в Пелымском городском округе. Причиной возгорания стали сухие грозы. В тушении пожара участвуют 35 парашютистов-десантников, доставленные в труднодоступный район на вертолете Ми-8.
Из шести зарегистрированных пожаров в лесах, пять локализованы. По данным Авиалесоохраны, торфяной пожар продолжает действовать в Березовском городском округе. В Екатеринбурге действуют уже три природных пожара.
Один из лесных пожаров действует в Пелымском городском округе. Причиной возгорания стали сухие грозы. В тушении пожара участвуют 35 парашютистов-десантников, доставленные в труднодоступный район на вертолете Ми-8.
– Работы ведутся в дыму, в условиях практически нулевой видимости. Участок леса со всех сторон окружают болота, доставить специальную технику невозможно, поэтому все работы по тушению ведутся вручную, – отметили в департаменте.
Из шести зарегистрированных пожаров в лесах, пять локализованы. По данным Авиалесоохраны, торфяной пожар продолжает действовать в Березовском городском округе. В Екатеринбурге действуют уже три природных пожара.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Природные пожары продолжают тушить в Свердловской области
05 августа 2022
05 августа 2022
В Березовском ГО продолжает гореть лес
02 августа 2022
02 августа 2022
В Свердловской области горит 9 га леса
01 августа 2022
01 августа 2022