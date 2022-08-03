В ДТП с Kia Rio в Екатеринбурге пострадал байкер

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вечером 7 августа столкнулись автомобиль и мотоциклист. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.По предварительным данным, 34-летний водитель Kia Rio ехал по улице Большакова со стороны Восточной и при повороте в сторону улицы Ткачей не уступил дорогу мотоциклисту.В результате столкновения пострадал 23-летний мотоциклист. Его доставили в ГКБ №36 с переломом правого бедра.