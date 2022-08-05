Крупный пожар рядом с ЛЭП тушили ночью в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в Екатеринбурге разгорелся крупный пожар на улице Европейская рядом с ЛЭП. Площадь пожара составила 1050 квадратных метров.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило вчера в 23.05. На открытой площадке загорелись поддоны.
В тушении пожара участвовали 44 огнеборца. Открытое горение удалось ликвидировать в 02.11. Причину возгорания выясняют пожарные дознаватели.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило вчера в 23.05. На открытой площадке загорелись поддоны.
– Тушение пожара осложнялось тем, что над поддонами проходила высоковольтная линия электропередач. Информации о пострадавших не поступало, – отметили в МЧС.
В тушении пожара участвовали 44 огнеборца. Открытое горение удалось ликвидировать в 02.11. Причину возгорания выясняют пожарные дознаватели.
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