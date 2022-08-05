Крупный пожар рядом с ЛЭП тушили ночью в Екатеринбурге



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

– Тушение пожара осложнялось тем, что над поддонами проходила высоковольтная линия электропередач. Информации о пострадавших не поступало, – отметили в МЧС.



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге разгорелся крупный пожар на улице Европейская рядом с ЛЭП. Площадь пожара составила 1050 квадратных метров.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило вчера в 23.05. На открытой площадке загорелись поддоны.В тушении пожара участвовали 44 огнеборца. Открытое горение удалось ликвидировать в 02.11. Причину возгорания выясняют пожарные дознаватели.