На ЕКАД иномарка влетела в столб, пострадали три человека
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге Renault Logan влетел в столб и перевернулся. ДТП произошло вчера в 23.30 на первом километре ЕКАД.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Renault Logan не обеспечил постоянного контроля за движением и врезался в столб, после чего машина перевернулась.
В результате ДТП пострадали 21-летний водитель и две пассажирки – 40 и 16 лет. Их доставили в больницу.
В ГИБДД отметили, что находящийся за рулем молодой человек не имел водительского удостоверения.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Renault Logan не обеспечил постоянного контроля за движением и врезался в столб, после чего машина перевернулась.
В результате ДТП пострадали 21-летний водитель и две пассажирки – 40 и 16 лет. Их доставили в больницу.
В ГИБДД отметили, что находящийся за рулем молодой человек не имел водительского удостоверения.
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