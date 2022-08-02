На ЕКАД иномарка влетела в столб, пострадали три человека



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге Renault Logan влетел в столб и перевернулся. ДТП произошло вчера в 23.30 на первом километре ЕКАД.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Renault Logan не обеспечил постоянного контроля за движением и врезался в столб, после чего машина перевернулась.В результате ДТП пострадали 21-летний водитель и две пассажирки – 40 и 16 лет. Их доставили в больницу.В ГИБДД отметили, что находящийся за рулем молодой человек не имел водительского удостоверения.