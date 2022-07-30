На Режевском тракте лоб в лоб столкнулись автомобили
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сегодня днём на Режевском тракте между посёлками Монетным и Ключевском произошло серьёзное ДТП – «Nissan» столкнулся на встречке с «Lifan», в результате чего последний перевернулся.
По предварительной информации, 59-летний водитель «Nissan» не справился с управлением. С черепно-мозговой травмой и переломом грудины его доставили в Берёзовскую ЦГБ. Травмы также получила 27-летняя пассажирка «Lifan».
Из-за аварии движение по тракту было затруднено на несколько часов, сообщили в ГИБДД.
По предварительной информации, 59-летний водитель «Nissan» не справился с управлением. С черепно-мозговой травмой и переломом грудины его доставили в Берёзовскую ЦГБ. Травмы также получила 27-летняя пассажирка «Lifan».
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Из-за аварии движение по тракту было затруднено на несколько часов, сообщили в ГИБДД.
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