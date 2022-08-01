Авария с тремя пострадавшими произошла в Екатеринбурге на улице Учителей
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Три человека пострадали в результате аварии на улице Учителей в Екатеринбурге. По предварительной информации, водитель «Chevrolet Cruze» при повороте налево не уступил дорогу «Opel Vectra» со встречного направления.
В результате пострадал водитель «Opel» и его несовершеннолетний пассажир. Они были госпитализированы с различными травмами. Также в больницу была доставлена пассажирка «Chevrolet», сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть внимательным при совершении маневра. Проезд перекрестков представляет собой место повышенной опасности, так как на нём пересекаются транспортные потоки, движущиеся в разных направлениях», – напомнили в пресс-группе.
В результате пострадал водитель «Opel» и его несовершеннолетний пассажир. Они были госпитализированы с различными травмами. Также в больницу была доставлена пассажирка «Chevrolet», сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть внимательным при совершении маневра. Проезд перекрестков представляет собой место повышенной опасности, так как на нём пересекаются транспортные потоки, движущиеся в разных направлениях», – напомнили в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Автомобиль сбил в Екатеринбурге 14-летнего велосипедиста
01 августа 2022
01 августа 2022