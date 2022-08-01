Авария с тремя пострадавшими произошла в Екатеринбурге на улице Учителей

13.46 Воскресенье, 7 августа 2022
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Три человека пострадали в результате аварии на улице Учителей в Екатеринбурге. По предварительной информации, водитель «Chevrolet Cruze» при повороте налево не уступил дорогу «Opel Vectra» со встречного направления.

В результате пострадал водитель «Opel» и его несовершеннолетний пассажир. Они были госпитализированы с различными травмами. Также в больницу была доставлена пассажирка «Chevrolet», сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть внимательным при совершении маневра. Проезд перекрестков представляет собой место повышенной опасности, так как на нём пересекаются транспортные потоки, движущиеся в разных направлениях», – напомнили в пресс-группе.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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10:54 В Екатеринбурге пожарные спасли из девятиэтажки четырех человек
10:03 Два человека погибли в аварии на улице Зари в Нижнем Тагиле
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15:19 В аварии в Нижнем Тагиле пострадали трое человек и один погиб
13:59 Пережившую выстрел в голову девочку вновь выписали из екатеринбургской больницы
13:04 Ночью в уральской столице загорелись два автомобиля
12:00 На свердловской трассе после столкновения с фурой погиб водитель «Hyundai»
11:13 В Свердловской области ищут 64-летнего мужчину, пропавшего 1 августа
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