Авария с тремя пострадавшими произошла в Екатеринбурге на улице Учителей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Три человека пострадали в результате аварии на улице Учителей в Екатеринбурге. По предварительной информации, водитель «Chevrolet Cruze» при повороте налево не уступил дорогу «Opel Vectra» со встречного направления.В результате пострадал водитель «Opel» и его несовершеннолетний пассажир. Они были госпитализированы с различными травмами. Также в больницу была доставлена пассажирка «Chevrolet», сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть внимательным при совершении маневра. Проезд перекрестков представляет собой место повышенной опасности, так как на нём пересекаются транспортные потоки, движущиеся в разных направлениях», – напомнили в пресс-группе.