В Екатеринбурге пожарные спасли из девятиэтажки четырех человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 6 августа, во втором часу дня в девятиэтажном доме на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге случился пожар. Возгорание произошло в квартире на 6-ом этаже.Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали по лестничным маршам 10 человек. Ещё четверо, в том числе 1 ребёнок, были спасены звеном газодымозащитной службы, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.Площадь пожара составила 5 квадратных метра. В его тушении были задействованы 4 единицы техники и 13 спасателей.