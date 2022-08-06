В Екатеринбурге пожарные спасли из девятиэтажки четырех человек
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Вчера, 6 августа, во втором часу дня в девятиэтажном доме на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге случился пожар. Возгорание произошло в квартире на 6-ом этаже.
Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали по лестничным маршам 10 человек. Ещё четверо, в том числе 1 ребёнок, были спасены звеном газодымозащитной службы, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Площадь пожара составила 5 квадратных метра. В его тушении были задействованы 4 единицы техники и 13 спасателей.
Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали по лестничным маршам 10 человек. Ещё четверо, в том числе 1 ребёнок, были спасены звеном газодымозащитной службы, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Площадь пожара составила 5 квадратных метра. В его тушении были задействованы 4 единицы техники и 13 спасателей.
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