В девятиэтажке на Щорса в Екатеринбурге случился пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня в 10 часов утра в девятиэтажном доме на улице Щорса в Екатеринбурге случился пожар. Возгорание произошло в квартире на 7-ом этаже.
В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали по лестничным маршам пять человек. Ещё один человек был спасен звеном газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства.
В тушении были задействованы 7 единиц техники и 21 пожарный.
В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали по лестничным маршам пять человек. Ещё один человек был спасен звеном газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства.
В тушении были задействованы 7 единиц техники и 21 пожарный.
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