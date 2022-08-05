В девятиэтажке на Щорса в Екатеринбурге случился пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в 10 часов утра в девятиэтажном доме на улице Щорса в Екатеринбурге случился пожар. Возгорание произошло в квартире на 7-ом этаже.В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 20 квадратных метров.Прибывшие на место спасатели эвакуировали по лестничным маршам пять человек. Ещё один человек был спасен звеном газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства.В тушении были задействованы 7 единиц техники и 21 пожарный.