На свердловской трассе после столкновения с фурой погиб водитель «Hyundai»

Фото: управле­ние ГИБДД ГУ МВД Рос­сии по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На свердловской трассе после столкновения с фурой «Scania» погиб 26-летний водитель «Hyundai». Известно, что мужчина выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик.Инцидент произошёл вчера вечером, около 20 часов 30 минут, недалеко от Новосвердловской нефтебазы.«В результате аварии молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда бригады скорой помощи», – рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Уточняется, что водитель «Hyundai» за 8 лет стажа вождения к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.