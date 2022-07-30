На свердловской трассе после столкновения с фурой погиб водитель «Hyundai»
Происшествия
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На свердловской трассе после столкновения с фурой «Scania» погиб 26-летний водитель «Hyundai». Известно, что мужчина выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик.
Инцидент произошёл вчера вечером, около 20 часов 30 минут, недалеко от Новосвердловской нефтебазы.
«В результате аварии молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда бригады скорой помощи», – рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Уточняется, что водитель «Hyundai» за 8 лет стажа вождения к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.
Инцидент произошёл вчера вечером, около 20 часов 30 минут, недалеко от Новосвердловской нефтебазы.
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
«В результате аварии молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда бригады скорой помощи», – рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Уточняется, что водитель «Hyundai» за 8 лет стажа вождения к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.
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