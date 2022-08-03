В Качканаре юношу придавило газовой трубой, которую уронил грузовик

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Качканар Свердловской области на 18-летнего молодого человека упала газовая труба. Отвалилась она не сама по себе — её уронил «КАМАЗ», пожилой водитель которого забыл опустить поднятый кузов и задел проходящую над дорогой конструкцию.По сообщению телеграм-канала «Патрульный участок», парень серьёзно не пострадал. Его осмотрели прибывшие на «Скорой» медики и отпустили на все четыре стороны. А вот системе газоснабжения в этой части города теперь требуется серьёзное «лечение».По словам очевидцев, на улицу Предзаводскую, где случилась эта авария, приезжала не только «Скорая». Учитывая серьёзность поломки (с газом-то шутки плохи), туда вызывали и другие экстренные службы. Какие последствия этот переполох будет иметь для 82-летнего водителя КАМАЗа пока не ясно.