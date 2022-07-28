Из горящего дома в Екатеринбурге спасли двух человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня в Екатеринбурге в двухэтажном доме на улице Патриса Лумумбы произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 11:03.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 15 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального жилого дома.
До прибытия пожарных по лестничным маршам эвакуировались 12 человек, из них два ребенка. Из горящего дома также спасли двух человек, в том числе одного ребенка.
В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 11:37. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 12:33.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 15 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального жилого дома.
До прибытия пожарных по лестничным маршам эвакуировались 12 человек, из них два ребенка. Из горящего дома также спасли двух человек, в том числе одного ребенка.
В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 11:37. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 12:33.
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В заброшенном здании в центре Екатеринбурга произошел пожар
02 августа 2022
02 августа 2022