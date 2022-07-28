Из горящего дома в Екатеринбурге спасли двух человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге в двухэтажном доме на улице Патриса Лумумбы произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 11:03.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 15 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального жилого дома.До прибытия пожарных по лестничным маршам эвакуировались 12 человек, из них два ребенка. Из горящего дома также спасли двух человек, в том числе одного ребенка.В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 11:37. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 12:33.