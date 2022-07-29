В Екатеринбурге ищут пропавшего 63-летнего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 63-летний Алексей Викторович Максимовских. Его местонахождение неизвестно с 26 июля.Приметы пропавшего: рост 168 см, нормальное телосложение, серо-зеленые глаза, русые волосы.В день пропажи он был одет в оранжевую футболку, синие джинсовые шорты и шлепанцы.Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.