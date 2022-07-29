В Екатеринбурге ищут пропавшего 63-летнего мужчину
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 63-летний Алексей Викторович Максимовских. Его местонахождение неизвестно с 26 июля.
Приметы пропавшего: рост 168 см, нормальное телосложение, серо-зеленые глаза, русые волосы.
В день пропажи он был одет в оранжевую футболку, синие джинсовые шорты и шлепанцы.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 168 см, нормальное телосложение, серо-зеленые глаза, русые волосы.
В день пропажи он был одет в оранжевую футболку, синие джинсовые шорты и шлепанцы.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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