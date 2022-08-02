Всплеск ДТП зафиксировали в Свердловской области

– Основными причинами ДТП остаются: несоблюдение очередности проезда, превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение ПДД пешеходами и несоблюдение ими мер безопасности при переходе дороги, – отметили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние две недели количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 16%. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.Кроме того, на 15% увеличилось число пострадавших в результате аварий. Также выросло число ДТП с участием детей – на 44%.Всего за последние две недели произошло 96 ДТП, в результате которых восемь человек погибли, в том числе один ребенок. Еще 120 человек получили травмы. Среди пострадавших – 23 ребенка.