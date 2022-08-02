Всплеск ДТП зафиксировали в Свердловской области
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Свердловской области за последние две недели количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 16%. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Кроме того, на 15% увеличилось число пострадавших в результате аварий. Также выросло число ДТП с участием детей – на 44%.
Всего за последние две недели произошло 96 ДТП, в результате которых восемь человек погибли, в том числе один ребенок. Еще 120 человек получили травмы. Среди пострадавших – 23 ребенка.
Кроме того, на 15% увеличилось число пострадавших в результате аварий. Также выросло число ДТП с участием детей – на 44%.
Всего за последние две недели произошло 96 ДТП, в результате которых восемь человек погибли, в том числе один ребенок. Еще 120 человек получили травмы. Среди пострадавших – 23 ребенка.
– Основными причинами ДТП остаются: несоблюдение очередности проезда, превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение ПДД пешеходами и несоблюдение ими мер безопасности при переходе дороги, – отметили в ГИБДД.
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