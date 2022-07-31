Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На станции под Екатеринбургом загорелся электровоз грузового поезда. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.Пожар произошел вчера в 17.25 на станции Путевка. Загоревшийся состав следовал по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский.К счастью, при пожаре никто не пострадал. Задержек в движении поездов также нет. Возгорание локализовали работники «РЖД».На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительная причина задымления – короткое замыкание. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.