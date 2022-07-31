Под Екатеринбургом загорелся электровоз грузового поезда
Происшествия
Фото: Уральская транспортная прокуратура
На станции под Екатеринбургом загорелся электровоз грузового поезда. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Пожар произошел вчера в 17.25 на станции Путевка. Загоревшийся состав следовал по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский.
К счастью, при пожаре никто не пострадал. Задержек в движении поездов также нет. Возгорание локализовали работники «РЖД».
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительная причина задымления – короткое замыкание. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.
Пожар произошел вчера в 17.25 на станции Путевка. Загоревшийся состав следовал по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский.
К счастью, при пожаре никто не пострадал. Задержек в движении поездов также нет. Возгорание локализовали работники «РЖД».
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительная причина задымления – короткое замыкание. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге сошли с рельсов два вагона-платформы
31 июля 2022
31 июля 2022
Под Екатеринбургом загорелся торфяник
04 августа 2022
04 августа 2022