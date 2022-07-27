В Екатеринбурге в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в результате столкновения с грузовиком погиб мотоциклист. ДТП произошло сегодня на улице Фронтовых бригад в 11.00.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель грузовика «МАН» при повороте направо допустил столкновение с мотоциклистом. Байкер потерял управление и врезался в пешеходное ограждение.В результате ДТП 30-летний мотоциклист скончался от полученных травм.За рулем грузовика находился 46-летний мужчина со стажем вождения 21 год. Результаты медицинского освидетельствования показали, что он был трезвый.