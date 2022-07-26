На вокзале в Екатеринбурге задержали мужчину с боевыми гранатами
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале задержали мужчину в военной форме, который пытался пронести боевые гранаты. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, утром 2 августа задержанный пытался пронести в термосе со сгущенкой три наступательные ручные гранаты РГД и противопехотную Ф-1. Как сообщает Е1.RU, у мужчины при себе также была украинская литература.
«КоммерсантЪ-Пермь» добавляет, что помимо прочего у задержанного нашли еще пять ножей. Мужчина пояснил, что участвовал в боевых действиях под Харьковом. Ножи и гранаты он якобы решил привезти домой в качестве «сувениров». Экспертиза показала, что гранаты представляют опасность.
По данным издания, утром 2 августа задержанный пытался пронести в термосе со сгущенкой три наступательные ручные гранаты РГД и противопехотную Ф-1. Как сообщает Е1.RU, у мужчины при себе также была украинская литература.
«КоммерсантЪ-Пермь» добавляет, что помимо прочего у задержанного нашли еще пять ножей. Мужчина пояснил, что участвовал в боевых действиях под Харьковом. Ножи и гранаты он якобы решил привезти домой в качестве «сувениров». Экспертиза показала, что гранаты представляют опасность.
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