На вокзале в Екатеринбурге задержали мужчину с боевыми гранатами

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале задержали мужчину в военной форме, который пытался пронести боевые гранаты. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.По данным издания, утром 2 августа задержанный пытался пронести в термосе со сгущенкой три наступательные ручные гранаты РГД и противопехотную Ф-1. Как сообщает Е1.RU, у мужчины при себе также была украинская литература.«КоммерсантЪ-Пермь» добавляет, что помимо прочего у задержанного нашли еще пять ножей. Мужчина пояснил, что участвовал в боевых действиях под Харьковом. Ножи и гранаты он якобы решил привезти домой в качестве «сувениров». Экспертиза показала, что гранаты представляют опасность.