В Заречном пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
В Заречном пропала 60-летняя Нина Михайловна Балдина. Ее местонахождение неизвестно с 1 августа. В поисковом отряде «Прорыв» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 150-155 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы средней длины.
На момент пропажи она была одета в фиолетовый халат и домашние тапочки.
Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Заречный». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Нины Балдиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 772-10-59
Приметы пропавшей: рост 150-155 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы средней длины.
На момент пропажи она была одета в фиолетовый халат и домашние тапочки.
Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Заречный». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Нины Балдиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 772-10-59
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