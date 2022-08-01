В Заречном пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Заречном пропала 60-летняя Нина Михайловна Балдина. Ее местонахождение неизвестно с 1 августа. В поисковом отряде «Прорыв» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 150-155 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы средней длины.На момент пропажи она была одета в фиолетовый халат и домашние тапочки.Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Заречный». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Нины Балдиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 772-10-59