Виновнику смертельного ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург вынесли приговор

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске вынесли приговор мужчине, который сел пьяным за руль и устроил смертельное ДТП. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Авария произошла днем 5 марта. Водитель Toyota Camry, находясь в состоянии опьянения, ехал по 323 километру трассы Пермь – Екатеринбург со скоростью около 60 км/ч и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада 219020». От удара отечественную легковушку отбросило на двигавшуюся за ней Honda Freed.В результате ДТП водитель «Лады» скончался от полученных травм на месте происшествия.Первоуральский городской суд назначил виновнику ДТП наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.