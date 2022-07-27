Виновнику смертельного ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург вынесли приговор
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Первоуральске вынесли приговор мужчине, который сел пьяным за руль и устроил смертельное ДТП. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Авария произошла днем 5 марта. Водитель Toyota Camry, находясь в состоянии опьянения, ехал по 323 километру трассы Пермь – Екатеринбург со скоростью около 60 км/ч и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада 219020». От удара отечественную легковушку отбросило на двигавшуюся за ней Honda Freed.
В результате ДТП водитель «Лады» скончался от полученных травм на месте происшествия.
Первоуральский городской суд назначил виновнику ДТП наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.
Авария произошла днем 5 марта. Водитель Toyota Camry, находясь в состоянии опьянения, ехал по 323 километру трассы Пермь – Екатеринбург со скоростью около 60 км/ч и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада 219020». От удара отечественную легковушку отбросило на двигавшуюся за ней Honda Freed.
В результате ДТП водитель «Лады» скончался от полученных травм на месте происшествия.
Первоуральский городской суд назначил виновнику ДТП наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.
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