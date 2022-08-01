В Екатеринбурге автомобиль сбил женщину с ребенком на электровелосипеде
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Академическом районе Екатеринбурга автомобиль сбил женщину с ребенком на электровелосипеде. ДТП произошло сегодня в 09.00.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Skoda Fabia ехал по дублеру улицы Академика Сахарова и на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину с ребенком. Они не спешились с электровелосипеда при переходе дороги.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате аварии пострадала четырехлетняя девочка. Ее доставили в больницу для обследования.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Skoda Fabia ехал по дублеру улицы Академика Сахарова и на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину с ребенком. Они не спешились с электровелосипеда при переходе дороги.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате аварии пострадала четырехлетняя девочка. Ее доставили в больницу для обследования.
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