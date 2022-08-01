В Екатеринбурге автомобиль сбил женщину с ребенком на электровелосипеде



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга автомобиль сбил женщину с ребенком на электровелосипеде. ДТП произошло сегодня в 09.00.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Skoda Fabia ехал по дублеру улицы Академика Сахарова и на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину с ребенком. Они не спешились с электровелосипеда при переходе дороги.В результате аварии пострадала четырехлетняя девочка. Ее доставили в больницу для обследования.