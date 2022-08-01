Девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Восточной водитель Hyundai Solaris сбил девочку на велосипеде. ДТП произошло вчера в 20.30.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Hyundai Solaris ехал по улице Восточной со стороны проспекта Ленина и при повороте направо на улицу Малышева сбил девочку-велосипедиста, которая пересекала дорогу, не спешившись.В результате аварии 11-летнюю девочку доставили в больницу с ссадинами левого колена. Она рассказала, что торопилась домой и не увидела машину.За рулем автомобиля находился 44-летний мужчина со стажем вождения 21 год. Он пояснил, что при повороте направо пропустил всех пешеходов, а девочку на велосипеде не видел. Ребенка он заметил уже перед капотом машины, когда начал завершать поворот.