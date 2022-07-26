В воскресенье в Екатеринбурге мотоциклист получил перелом таза

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ночь с 30-го на 31-ое июля на улице 8-го марта в Екатеринбурге зафиксировано серьёзное ДТП. Участниками его были молодой байкер и таксующая женщина.Беспечный ездок «Хонды» ехал на высокой скорости и не успел заторомозить, когда заметил по ходу своего движения легковой автомобиль марки «Фольксваген Поло». Мотоцикл с такой силой «боднул» иномарку в заднюю часть, что его владелец, 28-лений парень, вылетел из седла и получил перелом таза. С места происшествия его доставили в городскую больниц №36.Про вторую участницу ДТП известно, что ей 65 лет и на своём «Фольксвагене» она подрабатывает в одной из служб извоза. В аварии она, к счастью, не пострадала.