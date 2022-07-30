В Екатеринбурге уже две недели ищут пропавшую 38-летнюю женщину

17.54 Понедельник, 1 августа 2022
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге пропала 38-летняя Ольга Анатольевна Барашова. Ее местонахождение неизвестно с 18 июля.

Приметы пропавшей: рост 168 см, среднее телосложение, темные кудрявые волосы до плеч, серые глаза. Есть шрам на подбородке и шрам на правой брови.

На момент пропажи женщина была одета в короткие джинсовые шорты, белую футболку, оранжевую бейсболку и белые кроссовки.

Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 14. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ольги Барашовой, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-14 или 102 (02).

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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