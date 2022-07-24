Автомобиль сбил в Екатеринбурге 14-летнего велосипедиста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Chevrolet Epica сбил 14-летнего велосипедиста. ДТП произошло сегодня в 07.10 на улице Гурзуфской.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, около дома №16 по улице Гурзуфской водитель Chevrolet Epica при повороте налево во двор допустил наезд на велосипедиста. Подросток в этот момент ехал по тротуару.В результате аварии 14-летнего мальчика доставили в больницу с различными травмами.