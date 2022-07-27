В аварии на трассе Верхняя Пышма – Невьянск пострадали 6 человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 29 июля, в Свердловской области столкнулись «ВАЗ 21150» и «Mitsubishi Galant», в результате аварии пострадали 6 человек, двое из них несовершеннолетние. Об этом сообщают в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Инцидент произошёл около 13.40 в районе 6 километра трассы Верхняя Пышма – Невьянск. По предварительным данным, 20-летний водитель отечественной легковушки, не убедившись в безопасности манёвра, решил обогнать впередиидущий автомобиль и допустил столкновение с иномаркой со встречного направления.В итоге с различными степени тяжести в больницу были доставлены несовершеннолетние пассажиры «ВАЗа» и водитель «Mitsubish». Также травмы получили водитель и пассажирка отечественного автомобиля, и пассажир иномарки – они в госпитализации не нуждались.«Установлено, что водитель отечественного автомобиля имеет стаж вождения менее трех лет, за период которого к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекался 65 раз. Водитель "Mitsubish" при стаже вождения 40 лет, за нарушения ПДД не привлекался», – рассказали в ГИБДД.