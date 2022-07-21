Алапаевские полицейские эвакуировали жильцов из горящего дома

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Алапаевске наряд ДПС во время патрулирования по своему маршруту заметил столб тёмного дыма над жилым домом, характерный для пожаров. После прибытия к месту происшествия выяснилось, что источник возгорания был в квартире на втором этаже.Сообщив о пожаре в экстренные службы города и дежурную часть территориального ОВД, полицейские принялись стучать в двери, чтобы оповестить жильцов о возгорании и эвакуировать. В квартиру, в которой разгорелся огонь, проникнуть удалось только после прибытия сотрудников МЧС.«Подоспевшие спасатели, вскрыли дверь в помещение и локализовали огонь, позволив стражам порядка на руках вынести находившегося без сознания 44-летнего мужчину», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД области Валерий Горелых.Пострадавший был доставлен с ожогами в медицинское учреждение. Сообщается, что в настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает.