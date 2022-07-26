В Первоуральске ночью сгорел автомобиль общественника Максима Ездакова
Происшествия
Фото предоставлено Максимом Ездаковым
Этой ночью в Первоуральске неизвестные подожгли автомобиль общественника Максима Ездакова. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил сам активист.
По словам Ездакова, страховки у Opel Astra на момент поджога не было – недавно как раз закончилось КАСКО. Кто конкретно мог совершить поджог, Ездаков ответить затруднился.
Напомним, что вчера Ездакова и его гражданскую жену, депутата думы Асбеста, Наталью Крылову облили зелёнкой на парковке торгового центра.
По словам Ездакова, страховки у Opel Astra на момент поджога не было – недавно как раз закончилось КАСКО. Кто конкретно мог совершить поджог, Ездаков ответить затруднился.
«Врагов у нас много», – сказал общественник.
Напомним, что вчера Ездакова и его гражданскую жену, депутата думы Асбеста, Наталью Крылову облили зелёнкой на парковке торгового центра.
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