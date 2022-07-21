На Урале ущерб от лесных пожаров составил 1,4 млрд рублей
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В этом году ущерб от природных пожаров на Урале составил 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства по УрФО.
По данным на 30 июля, предварительный ущерб составляет 1 миллиард 400 миллионов 558 тысяч рублей. В эту сумму входят затраты на тушение (741,6 млн рублей) и нанесённый природе ущерб (658, 9 млн рублей).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года затраты на тушение и общий ущерб снизились в четырех уральских регионах: Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и ЯНАО.
По данным на 30 июля, предварительный ущерб составляет 1 миллиард 400 миллионов 558 тысяч рублей. В эту сумму входят затраты на тушение (741,6 млн рублей) и нанесённый природе ущерб (658, 9 млн рублей).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года затраты на тушение и общий ущерб снизились в четырех уральских регионах: Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и ЯНАО.
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