В Свердловской области с начала лета утонули восемь детей

– Отмечается существенный рост детской гибели. Все случаи, можно сказать смело, произошли по вине родителей. Родители отвлекаются, не наблюдают за детьми, – сказал на пресс-конференции Морозов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С начала лета в Свердловской области утонули 36 человек, в том числе восемь детей. Об этом сообщил замруководителя территориального органа ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.По словам Алексея Морозова, в этом году отмечается существенный рост детской гибели. Он заявляет, что все случаи произошли из-за того, что родители не наблюдают за детьми.За аналогичный период прошлого года в регионе утонули 20 взрослых и четыре ребенка. А в этом году в воде погибли уже 36 человек, восемь из которых – несовершеннолетние. При этом 70% погибших взрослых отправлялись купаться пьяными.