В Екатеринбурге ищут родственников найденного в Кольцово мужчины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут родственников мужчины, найденного в районе Кольцово.Мужчина называет себя Олегом Павловичем Глушенковым (Гусенковым). Предположительно, ему 58 лет. Его нашли в районе Кольцово вчера, 28 июля.Всех, кто знает что-либо о найденном мужчине или его родственниках, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.