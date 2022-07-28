В Екатеринбурге ищут родственников найденного в Кольцово мужчины
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут родственников мужчины, найденного в районе Кольцово.
Мужчина называет себя Олегом Павловичем Глушенковым (Гусенковым). Предположительно, ему 58 лет. Его нашли в районе Кольцово вчера, 28 июля.
Всех, кто знает что-либо о найденном мужчине или его родственниках, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Мужчина называет себя Олегом Павловичем Глушенковым (Гусенковым). Предположительно, ему 58 лет. Его нашли в районе Кольцово вчера, 28 июля.
Всех, кто знает что-либо о найденном мужчине или его родственниках, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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