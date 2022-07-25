В Новоуральске на детей упала рекламная конструкция
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Новоуральске на территории культурно-спортивного комплекса на детей упала рекламная конструкция. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По предварительной информации, днём 27 июля три ребёнка пришли на тренировку раньше времени. Над парапетом находилась рекламная конструкция. В какой-то момент металлическая рама упала на ребят.
Детей доставили в городскую больницу. Какие травмы они получили, не уточняется.
Прокуратура ЗАТО Новоуральск проводит проверку.
По предварительной информации, днём 27 июля три ребёнка пришли на тренировку раньше времени. Над парапетом находилась рекламная конструкция. В какой-то момент металлическая рама упала на ребят.
Детей доставили в городскую больницу. Какие травмы они получили, не уточняется.
Прокуратура ЗАТО Новоуральск проводит проверку.
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