В Новоуральске на детей упала рекламная конструкция

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Новоуральске на территории культурно-спортивного комплекса на детей упала рекламная конструкция. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По предварительной информации, днём 27 июля три ребёнка пришли на тренировку раньше времени. Над парапетом находилась рекламная конструкция. В какой-то момент металлическая рама упала на ребят.Детей доставили в городскую больницу. Какие травмы они получили, не уточняется.Прокуратура ЗАТО Новоуральск проводит проверку.