Нуждающийся в медицинской помощи мужчина пропал в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 38-летний Игорь Викторович Семёнов. Его местонахождение неизвестно с 13 июля.
Приметы пропавшего: рост 183 см, плотное телосложение, серые глаза, рыжие волосы.
В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Игоря Семенова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) -700-54-52.
Приметы пропавшего: рост 183 см, плотное телосложение, серые глаза, рыжие волосы.
В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Игоря Семенова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) -700-54-52.
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