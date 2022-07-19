Нуждающийся в медицинской помощи мужчина пропал в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 38-летний Игорь Викторович Семёнов. Его местонахождение неизвестно с 13 июля.Приметы пропавшего: рост 183 см, плотное телосложение, серые глаза, рыжие волосы.В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Игоря Семенова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) -700-54-52.