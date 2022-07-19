От укусов змей в Свердловской области пострадали 27 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

От укусов змей в Свердловской области с начала сезона пострадали уже 27 человек. Среди них – двое детей до 14 лет.Восемь из 27 пострадавших подверглись нападению гадюк. В Екатеринбурге отмечено 10 случаев нападения змей, в Нижнем Тагиле – четыре, в Красноуфимском, Каменском районах и в Первоуральске – по три, а в Нижнетуринском, Березовском, Сысертском, Тугулымском городских округах – по одному.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас все пострадавшие уже выздоровели.