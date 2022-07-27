На ребенка в Каменске-Уральском упал забор

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском на пятилетнюю девочку упал забор. Инцидент произошел во дворе дома на улице 2-я Рабочая вечером 27 июля.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, девочка играла во дворе и случайно задела подпорку забора частного дома на улице Средний проезд. В результате на ребенка упала часть забора.Бригада скорой помощи доставила девочку в городскую больницу с диагнозом – ушиб поясничного отдела позвоночника. После обследования ребенка отпустили домой. Пострадавшей рекомендовано амбулаторно наблюдаться у хирурга.Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней.