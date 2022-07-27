На ребенка в Каменске-Уральском упал забор
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском на пятилетнюю девочку упал забор. Инцидент произошел во дворе дома на улице 2-я Рабочая вечером 27 июля.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, девочка играла во дворе и случайно задела подпорку забора частного дома на улице Средний проезд. В результате на ребенка упала часть забора.
Бригада скорой помощи доставила девочку в городскую больницу с диагнозом – ушиб поясничного отдела позвоночника. После обследования ребенка отпустили домой. Пострадавшей рекомендовано амбулаторно наблюдаться у хирурга.
Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, девочка играла во дворе и случайно задела подпорку забора частного дома на улице Средний проезд. В результате на ребенка упала часть забора.
Бригада скорой помощи доставила девочку в городскую больницу с диагнозом – ушиб поясничного отдела позвоночника. После обследования ребенка отпустили домой. Пострадавшей рекомендовано амбулаторно наблюдаться у хирурга.
Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней.
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