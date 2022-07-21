Огнеборцы спасли человека из горящей многоэтажки в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня ночью произошел пожар в девятиэтажке на улице Ангарской. Сообщение о возгорании поступило в 01:02.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 10 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на пятом этаже многоэтажки.
На место происшествия прибыли огнеборцы. Они спасли по автолестнице одного человека.
Открытое горение ликвидировали в 01:19. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:45.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 10 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на пятом этаже многоэтажки.
На место происшествия прибыли огнеборцы. Они спасли по автолестнице одного человека.
Открытое горение ликвидировали в 01:19. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:45.
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