Огнеборцы спасли человека из горящей многоэтажки в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью произошел пожар в девятиэтажке на улице Ангарской. Сообщение о возгорании поступило в 01:02.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 10 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на пятом этаже многоэтажки.На место происшествия прибыли огнеборцы. Они спасли по автолестнице одного человека.Открытое горение ликвидировали в 01:19. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:45.