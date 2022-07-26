В Свердловской области продолжает гореть лес
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает действовать один природный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
По данным на 00:00 27 июля, в регионе зафиксирован один лесной пожар на площади 1 га.
Всего в России действуют 103 природных пожара на площади 23 328 га.
По данным на 00:00 27 июля, в регионе зафиксирован один лесной пожар на площади 1 га.
Всего в России действуют 103 природных пожара на площади 23 328 га.
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