За четыре дня в Свердловской области задержали 244 пьяных водителя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за четыре дня проведения рейда «Безопасная дорога» задержано почти 500 водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения либо без прав.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, рейд проводился с 22 по 25 июля. Автоинспекторы за это время задержали 244 пьяных водителя и 237 человек, управлявших транспортом без водительских прав.Среди пьяных водителя оказались 45 человек, которое ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь в отношении них составлены материалы для привлечения к уголовной ответственности.В ГИБДД отмечают, что бывают случаи, когда вместе с пьяными водителями в машинах находятся дети. Например, в Качканаре автоинспекторы остановили Ford под управлением 45-летней женщины. Результаты освидетельствования подтвердили опьянение – 1,047 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. С женщиной в автомобиле находился маленький ребенок. На автоледи составили материал за пьяное вождение. Информация о произошедшем передана в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения женщины к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.