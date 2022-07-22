За четыре дня в Свердловской области задержали 244 пьяных водителя
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области за четыре дня проведения рейда «Безопасная дорога» задержано почти 500 водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения либо без прав.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, рейд проводился с 22 по 25 июля. Автоинспекторы за это время задержали 244 пьяных водителя и 237 человек, управлявших транспортом без водительских прав.
Среди пьяных водителя оказались 45 человек, которое ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь в отношении них составлены материалы для привлечения к уголовной ответственности.
В ГИБДД отмечают, что бывают случаи, когда вместе с пьяными водителями в машинах находятся дети. Например, в Качканаре автоинспекторы остановили Ford под управлением 45-летней женщины. Результаты освидетельствования подтвердили опьянение – 1,047 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. С женщиной в автомобиле находился маленький ребенок. На автоледи составили материал за пьяное вождение. Информация о произошедшем передана в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения женщины к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, рейд проводился с 22 по 25 июля. Автоинспекторы за это время задержали 244 пьяных водителя и 237 человек, управлявших транспортом без водительских прав.
Среди пьяных водителя оказались 45 человек, которое ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь в отношении них составлены материалы для привлечения к уголовной ответственности.
В ГИБДД отмечают, что бывают случаи, когда вместе с пьяными водителями в машинах находятся дети. Например, в Качканаре автоинспекторы остановили Ford под управлением 45-летней женщины. Результаты освидетельствования подтвердили опьянение – 1,047 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. С женщиной в автомобиле находился маленький ребенок. На автоледи составили материал за пьяное вождение. Информация о произошедшем передана в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения женщины к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.
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