Виновнику смертельного ДТП вынесли приговор в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли два человека. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры.ДТП произошло ночью 6 февраля 2021 года. Водитель Chevrolet Cruze ехал по автодороге «Обход Нижние Серги» в сторону трассы Пермь – Екатеринбург. На седьмом километре автодороги он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-211140.В результате ДТП водитель ВАЗ и пассажир погибли от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.Нижнесергинский районный суд назначил виновнику ДТП наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшего, взыскав с осужденного компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.