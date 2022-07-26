На Визовском пруду в Екатеринбурге яхта врезалась в девушек на сапбордах

– На корабле была куча девушек, которые стали кричать, когда увидели нас в воде. Капитан никак не среагировал. Яхта просто проехалась, и мы перевернулись, – рассказала Е1.RU Елена.

– Яхта вернулась, видимо, убедиться, что мы целы. Шкипер подобрал мои сланцы на воде и швырнул их на спасший нас катер, развернулся и поехал дальше. Никаких извинений, вопросов о том, нужна ли помощь – ничего не последовало, – добавила Елена.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Яхта врезалась в двух девушек на сапбордах на Визовском пруду в Екатеринбурге. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.Инцидент произошел вечером 24 июля. Елена и Дарья с собственными сапами стартовали от домика UralSurf и через 40 минут решили передохнуть рядом с пирсом. Девушки старались держаться ближе к берегу, так как у них нет большого опыта катания на сапах. Когда они остановились, то увидели, как на них летит «огромная яхта».По словам девушки, они чудом не пострадали. К счастью, екатеринбурженки были в спасательных жилетах, когда ушли под воду. Неподалеку проходил частный катер, который подплыл к девушкам и помог им выбраться из воды.Прогулочная яхта, из-за которой девушки на сапах перевернулись, принадлежит «Губернскому яхт-клубу "Коматек"». В компании E1.RU заявили, что шкипер корабля не заметил девушек.Свердловская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.