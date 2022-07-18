В ДТП с грузовиком на Урале погибли 16-летний водитель ВАЗ и 12-летняя пассажирка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области подросток сел за руль автомобиля и устроил ДТП, в результате которого погиб вместе с подругой. Еще одна несовершеннолетняя пассажирка получила травмы.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что авария произошла вчера около 13.00 на 17-м километре автодороги «село Прокопьевская Салда – село Пия».По предварительным данным, 16-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком «Урал», груженным лесом.В результате ДТП погибли водитель ВАЗ и 12-летняя пассажирка. Еще одна 14-летняя пассажирка доставлена в больницу с различными травмами.Подросток гостил и бабушки и знал, где она хранит ключи от автомобиля. Машина принадлежит отцу погибшего. Автомобиль стоял во дворе у бабушки, так как отец на ней не ездит. Родители подростка живут в Верхотурье, они не знали, что их сын взял ключи и поехал кататься. Бабушка пояснить ничего не смогла. Автомобиль был снят с регистрационного учета еще в прошлом году.Девочки-пассажирки отечественной легковушки являются сестрами. Их родители также не знали, что они поехали кататься с другом. Семья живет в селе Прокопьевская Салда.За рулем лесовоза находился 57-летний мужчина. Он рассказал, что на его полосу резко выехал автомобиль, столкновения избежать не удалось. Водитель работает на индивидуального предпринимателя. Его привлекли к административной ответственности за отсутствие ОСАГО и управление грузовиком без тахографа.