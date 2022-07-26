В Новоуральске пьяный водитель врезался в столб, а в Екатеринбурге — в машину с младенцем

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За сутки на территории Свердловской области зафиксировано сразу несколько серьёзных ДТП, причиной которых стало вождение в нетрезвом виде.В понедельник, 25-го июля, поздним вечером пьяный мужчина за рулём автомобиля «Шкода Фабия» врезался на полной скорости в фонарный столб. От сильного удара уличная конструкция не выдержала и рухнула на автомобиль, причиняя ему дополнительные разрушения. Так же было разрушено ограждение дороги. А вот нетрезвый лихач не пострадал. Это произошло в Новоуральске.Под Екатеринбургом, уже во вторник, в первой половине дня, другой любитель «залить шары» и сесть за руль своего авто марки «Митсубиси Лансер», устроил ДТП, врезавшись в другую, ехавшую перед ним иномарку. «Шевроле Лачетти» при столкновении ударился ещё и в КАМАЗ. Сидевшие внутри «Шевроле» пассажиры — 30-летняя девушка и её 9-месяный сын — получили травмы различной степени тяжести. К счастью, младенец получил не слишком серьёзные ранения и из больницы был сразу отпущен домой. Сотрудники ГИБДД связывают это не столько с везением, столько с тем, что ребёнка перевозили по всем правилам транспортировки несовершеннолетних — на заднем сидении, в автолюльке.Оба нетрезвых водителя привлечены к административной ответственности. Водителя «Митсубиси» ждёт более серьёзное наказание, поскольку он, вдобавок к вождению в состоянии алкогольного опьянения, ехал ещё и без водительских прав.