На крыльце «Сбербанка» в Нижнем Тагиле несколько часов пролежал покойник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На пороге отделения «Сбербанка» в Нижнем Тагиле умер мужчина. Покойника несколько часов не забирали с крыльца, лишь накрыв охладевающее тело тканью.Житель Нижнего Тагила скончался возле «Сбербанка» утром. По всей видимости, ему внезапно стало плохо, и он даже не успел найти место, куда присесть и отдышаться — рухнул замертво, где стоял. Как сообщают подписчики ВК-сообщества «Инцидент. Нижний Тагил», так он пролежал как минимум три часа. Тело не забрала даже прибывшая спустя пару часов после смерти человека реанимационная машина.В пресс-службе «Сбербанка» выразили соболезнования родным погибшего:«26 июля 2022 года на крыльце офиса Сбербанка на улице Щорса, 24 в Нижнем Тагиле стало плохо одному из клиентов. Сотрудники банка сразу же вызвали скорую помощь, но, к сожалению, к приезду медиков мужчина скончался. Выражаем соболезнования родным и близким».Как выяснилось позже, умершему нижнетагильцу было 66 лет. Полиция не видит в его смерти криминального характера, но всё же проводит проверку обстоятельств его смерти.