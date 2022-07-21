На крыльце «Сбербанка» в Нижнем Тагиле несколько часов пролежал покойник
Происшествия
Фото: Владислав Постников
На пороге отделения «Сбербанка» в Нижнем Тагиле умер мужчина. Покойника несколько часов не забирали с крыльца, лишь накрыв охладевающее тело тканью.
Житель Нижнего Тагила скончался возле «Сбербанка» утром. По всей видимости, ему внезапно стало плохо, и он даже не успел найти место, куда присесть и отдышаться — рухнул замертво, где стоял. Как сообщают подписчики ВК-сообщества «Инцидент. Нижний Тагил», так он пролежал как минимум три часа. Тело не забрала даже прибывшая спустя пару часов после смерти человека реанимационная машина.
В пресс-службе «Сбербанка» выразили соболезнования родным погибшего:
«26 июля 2022 года на крыльце офиса Сбербанка на улице Щорса, 24 в Нижнем Тагиле стало плохо одному из клиентов. Сотрудники банка сразу же вызвали скорую помощь, но, к сожалению, к приезду медиков мужчина скончался. Выражаем соболезнования родным и близким».
Как выяснилось позже, умершему нижнетагильцу было 66 лет. Полиция не видит в его смерти криминального характера, но всё же проводит проверку обстоятельств его смерти.
Житель Нижнего Тагила скончался возле «Сбербанка» утром. По всей видимости, ему внезапно стало плохо, и он даже не успел найти место, куда присесть и отдышаться — рухнул замертво, где стоял. Как сообщают подписчики ВК-сообщества «Инцидент. Нижний Тагил», так он пролежал как минимум три часа. Тело не забрала даже прибывшая спустя пару часов после смерти человека реанимационная машина.
В пресс-службе «Сбербанка» выразили соболезнования родным погибшего:
«26 июля 2022 года на крыльце офиса Сбербанка на улице Щорса, 24 в Нижнем Тагиле стало плохо одному из клиентов. Сотрудники банка сразу же вызвали скорую помощь, но, к сожалению, к приезду медиков мужчина скончался. Выражаем соболезнования родным и близким».
Как выяснилось позже, умершему нижнетагильцу было 66 лет. Полиция не видит в его смерти криминального характера, но всё же проводит проверку обстоятельств его смерти.
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