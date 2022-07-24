В реке в Асбесте утонул ребенок, пытаясь найти свои очки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Асбесте в реке Рефт у базы отдыха «Бодрость» утонул мальчик 2009 года рождения. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По предварительной информации, днем 25 июля житель Асбеста вместе с внучкой и внуком 2009 года рождения отправился на рыбалку. Возвращаясь домой вечером, дети решили искупаться. Во время купания мальчик потерял очки и стал их искать, ныряя в воду. После очередного погружения он так и не вынырнул.Дедушка самостоятельно пытался спасти внука, но не смог. Тогда он вызвал службу спасения. Прибывшие спасатели извлекли тело ребенка на берег.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что мальчик не умел плавать, поэтому дедушка разрешил ему купаться только рядом с берегом. Однако в поисках пропавших очков ребенок отошел на семь метров от берега, где начинается резкий обрыв, после чего мальчик тут же ушел под воду.