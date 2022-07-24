В реке в Асбесте утонул ребенок, пытаясь найти свои очки
Происшествия
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Асбесте в реке Рефт у базы отдыха «Бодрость» утонул мальчик 2009 года рождения. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По предварительной информации, днем 25 июля житель Асбеста вместе с внучкой и внуком 2009 года рождения отправился на рыбалку. Возвращаясь домой вечером, дети решили искупаться. Во время купания мальчик потерял очки и стал их искать, ныряя в воду. После очередного погружения он так и не вынырнул.
Дедушка самостоятельно пытался спасти внука, но не смог. Тогда он вызвал службу спасения. Прибывшие спасатели извлекли тело ребенка на берег.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что мальчик не умел плавать, поэтому дедушка разрешил ему купаться только рядом с берегом. Однако в поисках пропавших очков ребенок отошел на семь метров от берега, где начинается резкий обрыв, после чего мальчик тут же ушел под воду.
По предварительной информации, днем 25 июля житель Асбеста вместе с внучкой и внуком 2009 года рождения отправился на рыбалку. Возвращаясь домой вечером, дети решили искупаться. Во время купания мальчик потерял очки и стал их искать, ныряя в воду. После очередного погружения он так и не вынырнул.
Дедушка самостоятельно пытался спасти внука, но не смог. Тогда он вызвал службу спасения. Прибывшие спасатели извлекли тело ребенка на берег.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что мальчик не умел плавать, поэтому дедушка разрешил ему купаться только рядом с берегом. Однако в поисках пропавших очков ребенок отошел на семь метров от берега, где начинается резкий обрыв, после чего мальчик тут же ушел под воду.
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