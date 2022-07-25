В Свердловской области продолжает действовать природный пожар

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжает действовать один лесной пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 00:00 26 июля, в регионе зафиксирован один природный пожар на площади 1 га.Всего в России действуют 113 лесных пожаров на площади 38 946 га.