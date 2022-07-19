На свердловских водоемах с начала лета утонул 31 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С начала лета на водоемах Свердловской области утонул 31 человек. Среди погибших – семь детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.Всего на водоемах региона зарегистрировано 38 происшествий, в результате которых погибли 24 взрослых и семь детей. Все инциденты произошли на несанкционированных местах для купания. Утонувшие дети находились без присмотра взрослых.В МЧС добавили, что за нарушения мер безопасности на водоемах в Свердловской области составлено уже 248 материалов. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам вынесли 211 постановлений. Сумма взысканий составила более 600 тысяч рублей.