Маленький поджигатель оставил родителей без бани под Каменском-Уральском
Происшествия
Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Родители не успели объяснить маленькому сыну, что спички детям — не игрушка, и остались без бани. В минувшую субботу мальчик 4-х лет от роду поигрался-таки средством для получения огня и устроил пожар.
Ребёнок побаловался спичками в предбаннике деревянной бани, которая стояла на частном участке в деревне Соколова. Глагол «стояла» употреблён в данном случае не случайно — вся деревянная конструкция строения сгорела, остались только части, выполненные из кирпича.
Когда в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в деревне, огнеборцам понадобилось всего около 15-ти минут, чтобы прибыть на место и одолеть разбушевавшийся огонь. Но хозяевам участка всё равно придётся отстраивать баню заново.
Ребёнок побаловался спичками в предбаннике деревянной бани, которая стояла на частном участке в деревне Соколова. Глагол «стояла» употреблён в данном случае не случайно — вся деревянная конструкция строения сгорела, остались только части, выполненные из кирпича.
Когда в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в деревне, огнеборцам понадобилось всего около 15-ти минут, чтобы прибыть на место и одолеть разбушевавшийся огонь. Но хозяевам участка всё равно придётся отстраивать баню заново.
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