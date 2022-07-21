Маленький поджигатель оставил родителей без бани под Каменском-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Родители не успели объяснить маленькому сыну, что спички детям — не игрушка, и остались без бани. В минувшую субботу мальчик 4-х лет от роду поигрался-таки средством для получения огня и устроил пожар.Ребёнок побаловался спичками в предбаннике деревянной бани, которая стояла на частном участке в деревне Соколова. Глагол «стояла» употреблён в данном случае не случайно — вся деревянная конструкция строения сгорела, остались только части, выполненные из кирпича.Когда в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в деревне, огнеборцам понадобилось всего около 15-ти минут, чтобы прибыть на место и одолеть разбушевавшийся огонь. Но хозяевам участка всё равно придётся отстраивать баню заново.