Один лесной пожар действует в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области зафиксирован один лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
По данным на 00:00 25 июля, в регионе действует один природный пожар на площади 1 га.
Всего в России зарегистрировано 102 лесных пожара на площади 36 870 га.
По данным на 00:00 25 июля, в регионе действует один природный пожар на площади 1 га.
Всего в России зарегистрировано 102 лесных пожара на площади 36 870 га.
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