Один лесной пожар действует в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области зафиксирован один лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.По данным на 00:00 25 июля, в регионе действует один природный пожар на площади 1 га.Всего в России зарегистрировано 102 лесных пожара на площади 36 870 га.