В Березовском мужчина заплатит 200 тысяч рублей покусанным его собакой подросткам

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском с хозяина собаки, напавшей на двух подростков, взыскали компенсацию морального вреда. Он заплатит по 100 тысяч рублей каждому пострадавшему.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, днем 12 февраля собака сорвалась с цепи, выбежала на улицу и напала на 15-летнего подростка, который шел по частному сектору Березовского в направлении улицы Мира. Собака укусила школьника в районе голеностопного сустава левой ноги.Через 20 минут та же собака напала на 12-летнего мальчика, повалила его на землю, укусив в районе обоих предплечий и левой голени.Прокуратура Березовского обратилась в суд иском о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда на сумму 100 тысяч рублей в пользу каждого ребенка. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.